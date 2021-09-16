Дуда выступил за вступление Украины в ЕС
Президент Польши Дуда выступил за вступление Украины в Евросоюз
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт польского президента.
По его словам, ЕС не вызывает доверия, если не позволяет вступления тем партнерам, которые делают реформы и хотят присоединиться к ЕС.
"Поэтому я говорю о расширении. Мы Европа, континент, а не клуб для избранных. Мы должны быть открыты для других европейских стран", - заявил Дуда на неформальной встрече президентов стран-участниц ЕС.
Он подчеркнул, что на сегодня "железный занавес" сделан из пошлин, виз и отсутствия перспектив членства.
"Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны. Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы гибли на баррикадах за свою страну, чтобы однажды раз войти в европейское сообщество", - добавил Дуда.
Он заявил, что в Польше есть консенсус по поводу вступления Украины, и через 10-15 лет другой польский президент "будет говорить то же самое, пока этот вопрос не продвинется вперед".
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