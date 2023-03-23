Дуда вместе с принцем Уэльским обсудили гуманитарную помощь для Украины
23 марта президент Польши Анджей Дуда обсудил с принцем Уэльским Уильямом гуманитарную помощь для Украины
Об этом информирует в твиттере офис президента .
"Президент Анджей Дуда встретился с Его Королевским Высочеством принцем Уэльским. Темой разговора была гуманитарная помощь пострадавшей Украине. Принц Уэльский поблагодарил поляков за щедрость и гостеприимство", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что разговор состоялся во время необъявленного визита принца Уэльского в Польшу.
Британский принц Уильям встретился с военными вблизи украинско-польской границы и высоко оценил их "сотрудничество в поддержку народа Украины и его свободы".
Также Его Королевское Высочество провело встречу с украинскими беженцами, сообщает CNN.
"Наши страны имеют крепкие связи. Благодаря нашему сотрудничеству в поддержку народа Украины и его свободы, которая также является нашей и вашей свободой, эти связи еще больше укрепляются", – сказал принц Уильям.
- В 2022 году Польша помогла Украине и гражданам почти на 30 млрд злотых, что достигает $7 млрд. Это около 1% ВВП страны.
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