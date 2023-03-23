Об этом информирует в твиттере офис президента .

"Президент Анджей Дуда встретился с Его Королевским Высочеством принцем Уэльским. Темой разговора была гуманитарная помощь пострадавшей Украине. Принц Уэльский поблагодарил поляков за щедрость и гостеприимство", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что разговор состоялся во время необъявленного визита принца Уэльского в Польшу.

Британский принц Уильям встретился с военными вблизи украинско-польской границы и высоко оценил их "сотрудничество в поддержку народа Украины и его свободы".

Также Его Королевское Высочество провело встречу с украинскими беженцами, сообщает CNN.

"Наши страны имеют крепкие связи. Благодаря нашему сотрудничеству в поддержку народа Украины и его свободы, которая также является нашей и вашей свободой, эти связи еще больше укрепляются", – сказал принц Уильям.