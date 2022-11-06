Об этом сообщило издание PAP , опубликовавшее фрагмент интервью президента, полный текст которого должен выйти в понедельник.

"Насколько мне известно, мы уже выполнили все требования для получения средств... Не думаю, что дальнейшее удовлетворение ожиданий другой стороны даст какие-то результаты. Польская сторона и так продемонстрировала очень много доброй воли", - сказал Анджей Дуда.

Кроме того, он также раскритиковал оппозицию за "игру против интересов страны".

"Мы хорошо знаем, что есть такая группа из Польши, которая проводит политику, противоречащую базовым интересам государства, и потирает руки, когда Польше вредят в Брюсселе. Группа левого толка, представители которой преимущественно представлены в Еврокомиссии, хочет любой ценой добиться смены власти в Польше", - заявил Дуда.

19 октября Польша получила 147 млн евро от ЕС на помощь украинским беженцам.

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