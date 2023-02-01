Об этом сообщает Wprost .

По мнению Дуды, было бы символически принять капитуляцию России после поражения в войне против Украины в Переяславе на Киевщине. По словам президента Польши, он об этом в свое время непосредственно сказал Зеленскому.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как когда эти пути разошлись, я вас прошу - когда вы победите Россию, когда россияне придут сюда на колени подписывать мир, то везите их в Переяслав, пусть они с вами подпишут мир. Пусть там перечеркнут. все те годы советского и российского влияния и эту неволю от царизма до недавнего времени, от которой вы сейчас снова защищаетесь», – рассказал Дуда во время визита в Латвию.

Президент также Польше заявил, что верит, что благодаря совместной поддержке, Украина победит врага.

1 февраля стало известно, что Владимир Зеленский в конце февраля может посетить Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом и Анджеем Дудой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb