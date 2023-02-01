Дуда рассказал, в каком городе посоветовал Зеленскому принимать капитуляцию России
Президент Польши Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому принимать капитуляцию России в Переяславе, где гетман Богдан Хмельницкий в 1654 заключил союз с Московским царством
Об этом сообщает Wprost .
По мнению Дуды, было бы символически принять капитуляцию России после поражения в войне против Украины в Переяславе на Киевщине. По словам президента Польши, он об этом в свое время непосредственно сказал Зеленскому.
"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как когда эти пути разошлись, я вас прошу - когда вы победите Россию, когда россияне придут сюда на колени подписывать мир, то везите их в Переяслав, пусть они с вами подпишут мир. Пусть там перечеркнут. все те годы советского и российского влияния и эту неволю от царизма до недавнего времени, от которой вы сейчас снова защищаетесь», – рассказал Дуда во время визита в Латвию.
Президент также Польше заявил, что верит, что благодаря совместной поддержке, Украина победит врага.
- 1 февраля стало известно, что Владимир Зеленский в конце февраля может посетить Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом и Анджеем Дудой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.53
-
EUR
Покупка 42.57Продажа 43.56
- Актуальное
- Важное