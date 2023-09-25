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Дуда рассказал, при каком условии Украина будет получать оружие от Польши

25 сентября, 2023 понедельник
11:24
Мир Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна продолжит поставлять Украине военную помощь, однако речь идет только о старой военной технике, которая будет замещаться за счет закупки новой

Об этом он сказал в интервью польской газете Super Express.

"Я совсем иначе трактовал заявление премьер-министра Моравецкого. Возможно, потому, что недавно я с ним разговаривал, в частности о передаче оружия в Украину", - прокомментировал Дуда заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Киеву.

По его словам, не может быть и речи о отправке любой новой техники, которую сейчас закупает Польша, например гаубицы K2 или танки K9. Президент заявил, что эта техника должна служить усилению польской армии.

"Но это не значит, что мы вообще не передадим Украине оружие. Когда старое оборудование заменяют современным, я без проблем отправляю его украинцам. Не стоит делать слишком далеко идущие выводы. Мы должны контролировать свои эмоции, потому что помним, кто больше всего выигрывает, если Польша и Украина разойдутся. Последствия могут быть трагическими", - подчеркнул Дуда.

Запрет на импорт агропродукции из Украины и обострение отношений с Польшей

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время, заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил , что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Киев подаст в суд в Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что выйдут из "зерновой" платформы из-за этого иска.

19 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и заявил о возможном расширении запрета на экспорт продуктов, если Киев продолжит обострять конфликт.

20 сентября посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о том, что блокирование экспорта зерна некоторыми странами на руку РФ.

В то же время Анджей Дуда выразил сожаление по поводу слов Зеленского о сельскохозяйственной продукции и запрете на украинское зерно, которое ввели три страны ЕС, и заявил, что транзит украинского зерна через Польшу продолжается.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что страна больше не передает оружие для Украины. Анджей Дуда отреагировал на эти слова и заявил, что они были интерпретированы наихудшим образом и вырваны из контекста.

Также президент Польши заявил , что не верит, что мелкий спор между Украиной и его страной по поводу украинского агроимпорта может перечеркнуть все достижения польско-украинских отношений.

Украина
Польша
Анджей Дуда
оружие для Украины
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