Дуда призвал принять Украину в НАТО, Шольц и Макрон пока выступают за гарантии безопасности

Об этом они заявили в ходе встречи лидеров Польши, Германии и Франции, цитирует Tagesschau.

Так Дуда обратился к странам-членам НАТО. Он призвал их оперативно принять Украину в Североатлантический союз.

"Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы присоединения", - сказал президент Польши и выразил надежду, что предстоящий июльский саммит НАТО в Вильнюсе принесет Украине "свет в конце туннеля, к которому она так стремится".

Однако Макрон и Шольц были более осторожны. В частности, немецкий канцлер заявил, что страны хотят продолжить тесно сотрудничать друг с другом по вопросу гарантий безопасности для Украины. По его словам, Германия, Франция и их американские союзники неоднократно стремились к диалогу, чтобы подготовиться к такому шагу.

"Мы будем продолжать делать это очень интенсивно. Понятно, что гарантии безопасности нужны в очень конкретной форме", – сказал Шольц.

Макрон в свою очередь отметил, что на следующем заседании Европейского совета и на июльском саммите НАТО речь пойдет о том, как может выглядеть будущее коллективной безопасности. Он также заверил, что Североатлантический альянс предоставит Украине всю поддержку, на которую она имеет право.

Французский и немецкий лидеры заверили, что хотят поддерживать Украину столько, сколько ей это потребуется. Шольц подчеркнул, что в настоящее время немецкое правительство делает все возможное для обеспечения производства боеприпасов в Европе и поддержки в рабочем состоянии оружия, которое поставляет Германия.