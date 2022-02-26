Дуда призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС и доступ к средствам Евросоюза на восстановление

Об этом он написал Twitter.



"Польша поддерживает прямой путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а собеседования по членству следует начать сразу же после этого", - говорится в сообщении.



Дуда также отметил, что Украина должна получить доступ к средствам ЕС на реконструкцию.



"Это принадлежит Украине", - отметил Дуда.

Международное сообщество пришло к единодушному согласию в вопросе прекращения действия системы банковской связи SWIFT для Российской Федерации.