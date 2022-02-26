Дуда призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС и доступ к средствам Евросоюза на восстановление
Президент Польши Анджей Дуда призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС и сразу начать собеседование
Об этом он написал Twitter.
"Польша поддерживает прямой путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а собеседования по членству следует начать сразу же после этого", - говорится в сообщении.
Дуда также отметил, что Украина должна получить доступ к средствам ЕС на реконструкцию.
"Это принадлежит Украине", - отметил Дуда.
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