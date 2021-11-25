Дуда призвал НАТО усилить готовность из-за наращивания Россией войск на границе Украины
Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО рассмотреть возможность увеличения военного присутствия Североатлантического альянса на востоке Украины и повысить готовность к возможным угрозам со стороны России
Об этом Анджей Дуда сказал во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
Президент Польши напомнил, что в настоящее время на украинской границе, в частности на северной его части, где проходит граница с Беларусью, а также в районе Луганской и Донецкой областей и Крыма, наблюдается перемещение российских сил.
"Я предложил генеральному секретарю увеличить готовность сил НАТО в этой части Европы, на восточном фланге, рассмотреть возможность увеличения там военного присутствия, хотя бы в рамках миссии Air Policing, всевозможных наблюдательных миссий, патрулирующих восточную часть Североатлантического альянса", - заявил Дуда.
По мнению президента Польши, такие действия необходимы для того, чтобы показать не только готовность НАТО защищать страны Альянса, но и готовность помогать странам-партнерам, не являющимся его членами.
"Сегодня безопасность Украины действительно под угрозой. Как мы знаем, с 2014 года Крым, Донецкая и Луганская области находятся под оккупацией. Ситуация там действительно очень опасна. Мы видим, что на линии разграничения ежедневно раздаются выстрелы, гибнут люди. И поскольку у нас есть информация о передвижениях российской армии мы должны обратить особое внимание на ситуацию”, - подчеркнул Дуда.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения.
- 25 ноября Bloomberg со ссылкой на источники в американской разведке заявило, что Россия с 15 ноября перебрасывает войска и технику в Крым.
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