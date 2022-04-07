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Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2"

7 апреля, 2022 четверг
13:49
Мир Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкции против РФ и демонтировать газопровод "Северный поток-2"

Об этом президент Польши сказал в интервью CNN.

Дуда призвал усилить режим санкций против России и ее энергетического сектора, ссылаясь на зависимость Европы от российской энергетики.

"Это, конечно, очень сложная задача... Однако проблема в том, что для некоторых стран это принципиально", - подчеркнул польский президент.

Дуда отметил, что Польша выступала против создания газопроводов между Россией и Германией, заявляя, что это "политические проекты", направленные на обход Польши и страны Балтии. Он призвал к демонтажу нового газопровода "Северный поток-2".

"Россия шантажирует не только Германию, сейчас Россия шантажирует по сути всю Европу. Тем, что мы говорим, что невозможно ввести эмбарго на российский газ, невозможно ввести эмбарго на российскую нефть сразу", - сказал Анджей Дуда.

"Диалог с Россией не имеет смысла. Надо поставить Владимиру Путину очень жесткие условия. Надо сказать: "Пока вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить". Мы собираемся решительно оказывать поддержку Украине, мы собираемся усиливать режим санкций, потому что если вы ведете диалог, который ничего не достигает, то это только игра, чтобы выиграть время со стороны России", - подытожил президент Польши.


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Польша
война с Россией
Анджей Дуда
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