Дуда предложил провести встречу Украина-НАТО на саммите Альянса в Мадриде
Президент Польши Анджей Дуда предложил провести встречи Украина-НАТО и Грузия-НАТО на саммите Альянса в Мадриде в июне, чтобы показать солидарность Запада с этими государствами
Об этом лидер Польши заявил во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
По его словам, он предложил Столтенбергу провести встречи в формате Украина-НАТО и Грузия-НАТО.
"Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на уровне глав государств и провести встречу НАТО-Грузия, и на такую же встречу пригласить Украину, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с этими странами. А также чтобы показать, что не бросаем их на произвол судьбы", - заявил Дуда.
Он добавил, что Украина и Грузия всегда были надежными партнерами Североатлантического союза.
Президент Польши подчеркнул, что на фоне российской угрозы необходимо укреплять восточный фланг НАТО.
- Напомним, в январе президент Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили возможное участие Украины в июньском саммите НАТО.
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