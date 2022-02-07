Дуда предложил провести встречу Украина-НАТО на саммите Альянса в Мадриде

Об этом лидер Польши заявил во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



По его словам, он предложил Столтенбергу провести встречи в формате Украина-НАТО и Грузия-НАТО.



"Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на уровне глав государств и провести встречу НАТО-Грузия, и на такую же встречу пригласить Украину, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с этими странами. А также чтобы показать, что не бросаем их на произвол судьбы", - заявил Дуда.



Он добавил, что Украина и Грузия всегда были надежными партнерами Североатлантического союза.



Президент Польши подчеркнул, что на фоне российской угрозы необходимо укреплять восточный фланг НАТО.

Напомним, в январе президент Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили возможное участие Украины в июньском саммите НАТО.