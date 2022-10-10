Дуда позвонил Зеленскому после срочных консультаций с генсеком НАТО
Президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о необходимости изоляции России
Об этом говорится в его сообщении в twitter .
"Мы говорили о необходимости изоляции России, которая сегодня совершила массовые военные преступления. Такие преступления, напомню, не имеют давности и преследуются по всему миру. Сегодня и завтра я буду обсуждать это с другими руководителями", - говорится в сообщении.
Кроме того, канцелярия польского президента также сообщила , что Дуда провел срочные консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Разговор касался сегодняшних российских бомбардировок гражданских объектов в Украине", - говорится в сообщении.
Столтенберг написал , что разговор с Дудой касался продолжения поддержки со стороны союзников по НАТО для Украины.
"Россия продолжает неспровоцированную агрессию против независимого суверенного государства. Мы будем держаться курса", - написал он.
- 10 октября, в результате ударов захватчиков погибли 11 человек, 89 ранены, повреждены более ста объектов в 12 областях.
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