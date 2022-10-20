Дуда позвонил президенту Ирана: Польша будет противодействовать закупкам оружия Россией
Президент Польши Анджей Дуда пообщался по телефону со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси
Об этом сообщает PAP .
Во время разговора польский лидер высказал четкую позицию в контексте информации о продаже Тегераном дронов-камикадзе в Москве.
"Польша намерена очень активной противодействовать всем закупкам оружия Россией", - подчеркнул Дуда.
- 17 октября Европейский Союз призвал искать конкретные доказательства любого участия Ирана в войне России против Украины.
- В среду, 19 октября, во время брифинга в Брюсселе представительница Еврокомиссии Набила Массрали сообщила , что у ЕС есть доказательства предоставления Ираном дронов России для войны против Украины.
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