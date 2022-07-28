Дуда поздравил украинцев с Днем государственности
Президент Польши Анджей Дуда поздравил граждан Украины по случаю Дня государственности
Об этом он написал в Twitter.
Президент Польши опубликовал твиты на украинском и польском языках и добавил фото с президентом Украины.
"Спасибо, Украину, что ты есть! И за то, что защищаешь Польшу и Европу от тирании и порабощения. Хочу выразить лучшие поздравления всем украинцам и украинкам по случаю Дня государственности Украины", - написал он.
- 24 июля в Польше собрали деньги на Bayraktar для Украины. Впоследствии компания Baykar сообщила , что бесплатно передаст Украине беспилотник.
- 27 июля в Польше начали сбор средств на 3 эвакуационных вертолета Украины. Гражданская организация "Вооружим Украину" начала сбор средств на эвакуационные вертолеты Mi2AM1 для транспортировки раненых.
- 28 июля Верховная рада Украины приняла закон о предоставлении особых гарантий полякам в Украине. Согласно закону граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины.
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