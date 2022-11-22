Об этом сообщила в Twitter канцелярия президента Польши.

"После взрыва ракеты в Пшеводуве во время телефонных разговоров с главами государств и правительств состоялся разговор с лицом, который представился президентом Франции Эмманюэлем Макроном", – говорится в сообщении.

Как отмечается, "по нетипичному способу разговора" президент Дуда сориентировался, что "могла произойти попытка мошенничества и завершил разговор".

Инцидент расследуют польские спецслужбы.

Между тем, в России заявили, что с Дудой говорили пранкеры Вован и Лексус, передает российский РБК. Отмечается, что разговор длился 7,5 минут и проходил на английском языке.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Обломки ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

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