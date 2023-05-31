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Дуда: Польша осознает, что для РФ мы являемся врагом номер один после Украины

31 мая, 2023 среда
16:02
Война с Россией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна осознавала, что превратится для РФ в главного врага, когда соглашалась стать военным хабом для Украины

Об этом Дуда заявил в интервью генеральному директору Dow Jones Альмару Латуру, обнародованном официальным сайтом президента Польши .

"Сегодня мы являемся логистическим хабом гуманитарной и военной помощи Украине. Мы решили, что справимся с этой задачей, и осознавали, что сейчас для России мы являемся врагом номер один, кроме самой Украины. Кто знает, можно ли было бы сегодня защитить Украину, если бы не решимость общества, согласившегося на это. Чтобы мы были в безопасности, Украина должна защищаться, и в определенном смысле это наша жертва ради безопасности нашей и нашей части Европы", - сказал Дуда.

Он отметил, что Польша с начала полномасштабного вторжения России помогала Украине в военном плане.

"Мы передали более 300 танков из средств нашей армии, пушки-гаубицы "Краб", которые являются одними из самых современных в мире. Украинцы выпрашивали дальнобойную артиллерию, "крабы" имеют дальность более 40 км, мы дали 50 орудий-гаубиц. Мы передали миллионы боеприпасов, сотни тысяч единиц оружия, чтобы снарядить украинского воина. Мы передали много техники, бронетехнику, МиГ-29 из постсоветских ресурсов", - рассказал Дуда.

Мир
Польша
Анджей Дуда
оружие для Украины
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