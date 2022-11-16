Об этом он сказал в обращении в ночь на среду, 16 ноября, передает Wiadomości.

"Мы прекрасно знаем, что российская ракетная атака (по Украине, - ред.) длилась целый день, но у нас нет четких доказательств того, кто запустил ракету", - отметил Дуда.

Он добавил, что "скорее всего, это была ракета российского производства, но расследования еще продолжаются".

Впоследствии польский президент сообщил, что НАТО находится "наготове".

"Северноатлантический альянс наготове. Мы усилили готовность польских вооруженных сил, в том числе противовоздушной обороны. Наши самолеты будут поддерживать самолеты союзников. Мы действуем спокойно и взвешенно", - говорится в сообщении Дуды.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

В общей сложности украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

А президент Польши Анджей Дуда обсудил удар РФ с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Впоследствии МИД Польши официально заявило об ударе ракетой производства РФ и вызвало российского посла.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb