Дуда подтвердил участие в саммите "Крымской платформы"
Президент Польши Анджей Дуда осуществит визит в Киев ко Дню Независимости Украины и примет участие в "Крымской платформе"
Об этом сообщила канцелярия президента.
"23 и 24 августа президент Дуда примет участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня Независимости Украины", - говорится в сообщении.
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- Ранее о том, что президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и саммите "Крымской платформы", сообщал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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