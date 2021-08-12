Дуда подтвердил участие в саммите "Крымской платформы"

Об этом сообщила канцелярия президента.



"23 и 24 августа президент Дуда примет участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня Независимости Украины", - говорится в сообщении.



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Ранее о том, что президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и саммите "Крымской платформы", сообщал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.