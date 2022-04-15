Дуда подписал закон об эмбарго на импорт угля из России в Польшу

Об этом говорится в заявлении канцелярии президента, пишет Gazeta Prawna.



Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о противодействии агрессии против Украины и защите национальной безопасности.



Закон предусматривает, в частности, введение эмбарго на импорт угля из России, а также возможность замораживания активов субъектов и лиц, поддерживающих агрессию России по отношению к Украине.



Закон позволяет сформировать перечень лиц и юридических лиц, к которым будут применяться меры посредством замораживания их средств и хозяйственных ресурсов. Кроме того, он запрещает ввоз в Польшу и транзит через Польшу уголь и кокс из Российской Федерации или Беларуси.



Закон вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, Польша до конца года намерена отказаться от российской нефти.