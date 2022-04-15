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Дуда подписал закон об эмбарго на импорт угля из России в Польшу

15 апреля, 2022 пятница
11:22
Экономика

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о противодействии поддержке российской агрессии против Украины и защите национальной безопасности, в который, в частности, вводит эмбарго на импорт угля из России

Об этом говорится в заявлении канцелярии президента, пишет Gazeta Prawna.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о противодействии агрессии против Украины и защите национальной безопасности.

Закон предусматривает, в частности, введение эмбарго на импорт угля из России, а также возможность замораживания активов субъектов и лиц, поддерживающих агрессию России по отношению к Украине.

Закон позволяет сформировать перечень лиц и юридических лиц, к которым будут применяться меры посредством замораживания их средств и хозяйственных ресурсов. Кроме того, он запрещает ввоз в Польшу и транзит через Польшу уголь и кокс из Российской Федерации или Беларуси.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

  • Напомним, Польша до конца года намерена отказаться от российской нефти.

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