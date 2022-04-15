Дуда подписал закон об эмбарго на импорт угля из России в Польшу
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о противодействии поддержке российской агрессии против Украины и защите национальной безопасности, в который, в частности, вводит эмбарго на импорт угля из России
Об этом говорится в заявлении канцелярии президента, пишет Gazeta Prawna.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о противодействии агрессии против Украины и защите национальной безопасности.
Закон предусматривает, в частности, введение эмбарго на импорт угля из России, а также возможность замораживания активов субъектов и лиц, поддерживающих агрессию России по отношению к Украине.
Закон позволяет сформировать перечень лиц и юридических лиц, к которым будут применяться меры посредством замораживания их средств и хозяйственных ресурсов. Кроме того, он запрещает ввоз в Польшу и транзит через Польшу уголь и кокс из Российской Федерации или Беларуси.
Закон вступает в силу со дня опубликования.
- Напомним, Польша до конца года намерена отказаться от российской нефти.
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