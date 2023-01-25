Дуда подписал поправки к закону о помощи украинским беженцам в Польше

Об этом сообщает Polskie Radio .

Закон предусматривает, что украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу, после чего они будут платить за проживание в таких местах.

Изменениями также предусматривается, что граждане Украины, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта вынуждены будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (более 300 грн). С мая им нужно будет покрывать 75% средств проживания, но не более 60 злотых в сутки (500 грн).

В то же время это не касается уязвимых категорий: людей с инвалидностью, лиц пенсионного возраста, беременных, женщин с детьми до года, женщин с тремя детьми и более, лиц в сложной ситуации. Они и дальше будут проживать в таких местах бесплатно.

Другие изменения предполагают "замораживание" выплат социальной помощи гражданам Украины в момент выезда из Польши. Это положение будет предусматривать, что если кто-нибудь будет каждый раз выезжать из Польши, то социальная помощь будет замораживаться.

Если пребывание вне Польши будет более 30 дней, то гражданин Украины потеряет предоставленный статус, поэтому потеряет право на социальную помощь. Социальный статус может быть восстановлен в случае, если украинец снова будет бежать от войны в Украине в результате военных действий на территории страны.

Кроме того, украинцы, спасающиеся от войны в Украине, теперь будут иметь всего 30 дней, а не 90, как раньше, на получение польского идентификационного кода (PESEL).

В Польше по приблизительным оценкам находятся до 3,5 млн украинцев, из которых до 1,3 млн прибыли в страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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