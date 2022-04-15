English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам: касаются упрощенного получения налогового номера и временного доступа к медпрофессиям

Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам: касаются упрощенного получения налогового номера и временного доступа к медпрофессиям

15 апреля, 2022 пятница
07:09
беженцы из Украины

Президент Польши Анджей Дуда 14 апреля подписал изменения в закон о помощи украинцам, покинувшим территорию своей страны из-за войны войны

Об этом сообщается на сайте Президента Польши.

Такие изменения упрощают получение налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.

Также они касаются временного допуска медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL.

Закон разрешил гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком.

Украинские беженцы также могут принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции.

Изменения в документах касаются и белорусов, прибывших в Польшу из Украины. Для них упрощается получение гуманитарных виз.

Как известно, с 24 февраля – начала российского вторжения – из Украины в Польшу выехало почти 2,7 млн человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Мир
Польша
Читайте также:
Павел Климкин
14 апреля, 2022 четверг
Первый раз прямо "засветили" снабжение бронетехники, и это абсолютный прорыв. У Путина нет шанса продвигаться дальше, - Климкин
Дмітрій Медведєв
14 апреля, 2022 четверг
"Ни о каком безъядерном статусе Балтики уже не пойдет речь": в России прокомментировали потенциальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Медведєв
13 апреля, 2022 среда
В Кремле отреагировали на предложение об обмене пленных на Медведчука
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.25
    Покупка 29.25
    Продажа 29.91
  • EUR
    Покупка 31.74
    Продажа 32.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
15 апреля
07:41
На большинстве пунктов пропуска на выезд из Украины нет очередей, – пограничники
07:19
В Украине создали рабочую группу, которая разработает механизм возмещения ущерба, нанесенного россиянами
06:52
лекарства
В каждой больнице оккупированного Херсона открыли пункт выдачи лекарств, - мэр
06:42
На Юге Россия пытается провести фортификационное оборудование позиций: пополняет запасы техники, боеприпасов и топлива, - Генштаб
06:30
Лига конференций: результаты всех матчей четвертьфинала
06:29
Takflix опубликовал подборку фильмов украинского режиссера Суровцова, смогшего эвакуироваться из Мариуполя
06:24
Перешли на сторону врага: в Луганской области пяти полицейским-изменникам объявили о подозрении
05:53
Лига Европы: результаты всех матчей четвертьфинала
05:49
Село Горенко в Киевской области разрушено почти на 80%, - спутниковый центр ООН
05:32
Оккупанты с территории РФ обстреляли запрещенными снарядам Ахтырский район Сумской области, - председатель ОВА
04:59
Национальная полиция расследует 95% военных преступлений РФ, - МВД
04:49
Инфографика
Артем Довбик
Лига наций: появился обновленный календарь матчей для сборной Украины
04:12
путин
Россия просит Бразилию поддержать их в МВФ, Всемирном банке и G20, - Reuters
03:54
обмен пленными
В Херсонской области прошел обмен пленными
03:39
Инфографика
Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 15 апреля
03:27
Практически 85% всех тел в Буче, которые поднимают с братских могил или индивидуальных захоронений – с отверстиями от шаров
02:42
За сутки в Донецкой области погибли 3 гражданских, ранены 7, - председатель ОВА
02:25
Пограничники вместе с ВСУ уничтожили колонну россиян на Востоке. Видео
01:29
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 апреля
00:44
Зеленский
Зеленский отметил наградами 221 военнослужащего Вооруженных Сил Украины, из них 34 – посмертно
00:36
"Эти 50 дней показали мне по-другому многих мировых лидеров", – президент Украины
00:35
"Барселона" сенсационно вылетела из Лиги Европы после поражения "Айнтрахта"
00:25
В оккупированный Севастополь доставили 14 моряков из крейсера "Москва", - Роман Цымбалюк
00:14
Владимир Зеленский
"Мы выдержали 50 дней, хотя оккупанты отводили нам пять", - Зеленский
2022, четверг
14 апреля
23:44
"500 тысяч человек! Сколько из них убито – никто не знает", - Зеленский в интервью ВВС вспомнил о Мариуполе
23:43
За сутки оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила 30 рашистов и 2 танка
23:31
12-летний мальчик из Мариуполя сыграл за "Шахтер" и забил гол в благотворительном матче с "Лехией"
23:18
Крейсер "Москва" затонул, - Минобороны РФ
23:14
В Ирпене, Буче и Бородянке расчищено уже 125 км дорог — министр инфраструктуры
23:04
Вблизи ЧАЭС оккупанты украли из отделения радиоактивные вещи, которые полиция изъяла у сталкеров, - Монастырский
22:59
Под натиском украинской армии оккупанты чувствуют себя обреченными на смерть, – СБУ
22:53
Война в Украине ставит под угрозу жизнь 2,7 миллиона человек с инвалидностью, - Комитет ООН по правам людей с инвалидностью
22:52
Львовские дизайнеры продают изображение Медведчука на NFT-аукционе для нужд Украины
22:39
ВСУ
ВСУ уничтожили целую колонну вражеской техники, которая направлялась к Изюму – Синегубов
22:33
ООС ВСУ танк
За сутки в зоне ООС наши защитники отбили 6 атак и уничтожили 4 танка и 6 бронетранспортеров оккупантов
22:29
Новые ограничения от Google, уход Fiverr и Infosys - в Минцифре рассказали о развитии технологической блокады России
22:23
Франция возвращает своего посла в Киев, - Дмитрий Кулеба
22:16
Самоликвидация ОПЗЖ, защита свободы слова, признание войны с Россией актом геноцида и запрет военной символики РФ. Итоги работы Совета за 14 апреля
22:09
"Динамо"
Назвал полк "Азов" нацистами: "Динамо" отменило благотворительный поединок с румынским клубом из-за высказываний его президента
22:05
Джо Байден
Джо Байден заверил, что готов посетить Киев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV