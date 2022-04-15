Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам: касаются упрощенного получения налогового номера и временного доступа к медпрофессиям

Об этом сообщается на сайте Президента Польши.

Такие изменения упрощают получение налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.

Также они касаются временного допуска медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL.

Закон разрешил гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком.

Украинские беженцы также могут принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции.

Изменения в документах касаются и белорусов, прибывших в Польшу из Украины. Для них упрощается получение гуманитарных виз.



Как известно, с 24 февраля – начала российского вторжения – из Украины в Польшу выехало почти 2,7 млн человек.

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