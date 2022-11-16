Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что и Польша и США должны договориться, прежде чем Украина сможет принять участие в расследовании ракетного удара по Пшеводову, о котором требует украинская сторона. По его словам, Варшава должна посоветоваться с Вашингтоном.

Вместе с тем Дуда отметил, что у Польши нет признаков, свидетельствующих о возможности повторения инцидента с ракетами в стране.

"Нет явной или прямо известной опасности для Республики, для граждан, у нас нет сигналов о возможности повторения произошедшего вчера", - заявил Дуда по итогам заседания Совета нацбезопасности.

Он также заверил жителей Польши, что повышенная активность авиации происходит согласно преданным приказам.

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной. Правительство Польши проверяет наличие оснований для применения ст. 4 Североатлантического договора о консультациях по угрозам на фоне вероятного удара РФ по приграничной с Украиной.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

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