Об этом сообщает "Европейская правда".



Как стало известно, президент Польши Анджей Дуда обвинил правительство ФРГ в несоблюдении обещания по схеме обмена танков. Ранее Германия пообещала Республике Польша танки Leopard взамен на танки, поставленные украинскому правительству. Но, очевидно, не сдержала своего слова.



"Вы не сдержали это обещание. И, честно говоря, мы очень разочарованы этим", - заявил Дуда.



Ранее из-за передачи танков Украине и уменьшения польских запасов, военный потенциал страны был ослаблен. По этой причине Польша ожидала поддержки от НАТО, а также помощи от США и Германии.



"Мы предоставили Украине большое количество танков, потому что считаем, что это наша ответственность как соседа", - сказал Дуда.



"Большую часть танкового арсенала в вооруженных силах Польши составляют немецкие танки типа Leopard. Так что если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену, то мы были бы очень счастливы", – прокомментировал президент Дуда.



Кроме того, по мнению польского президента, правительство ФРГ делает слишком мало для помощи Украине.

Напомним, 21 мая правительство Германии сообщило , что не планирует предоставлять Украине БМП Marder в рамках военной помощи

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