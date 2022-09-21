Об этом, находясь в Нью-Йорке на 77-й сессии Генассамблеи ООН, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда, передает Wnp.pl.

Польскому обществу не нужно объяснять, "что стоят "референдумы", организованные Россией на оккупированных территориях".

"Они ничего не стоят. Правда такова: их результат устанавливается в Кремле, а не во время голосования. И то, как проголосуют лица, которые вообще примут участие в этом "референдуме", фактически не имеет никакого значения. Результат будет такой, как запланируют в Кремле", - подчеркнул Дуда.

По его словам, с точки зрения демократического мира эти псевдореферендумы "являются насмешкой".

"И мы это так воспринимаем. Я надеюсь, что в международном пространстве никто не будет придавать этому значения, поскольку доверие к этим действиям и результатам просто нулевой", - сказал президент Польши добавив, что страна не будет признавать легитимность результатов этих "референдумов" в свете международного права

Также, как передает Укринформ, Дуда отметил, что с самого начала вторжения Россия умышленно и цинично уничтожала посевы, сельскохозяйственное оборудование.

Поэтому урожай существенно уменьшился, ведь РФ захватила 22% сельскохозяйственных угодий Украины. По предварительным оценкам, в этом году Украина соберет на 35% меньше зерна "от того, что давала эта житница значительной части света", рассказал он.

Польский президент отметил, что от таких действий россиян страдает не только Украина, но и другие государства, нуждающиеся в украинском зерне. И именно это, по его словам, является экономическим оружием, которое сильнее всего бьет по Африке и Ближнему Востоку.

"Я достаточно долго занимаюсь политикой, чтобы быть наивным в этом вопросе. Мы видим целенаправленную и сознательную политику. Это катастрофа посредством голода, спровоцированная Россией", - говорит Дуда.

Он также обратился к международному сообществу: "Мы обязаны не допустить, чтобы в XXI веке кто-то сознательно и цинично вызывал искусственный голод с целью достижения своих политических целей, как это делал Сталин в 1930-х годах".

Политик подчеркнул, что видит необходимость создания механизмов наказания для привлечения к ответственности виновных в нарушениях международного права, "сознательно уничтожающих посевы". А также добавил, что РФ ведет войну не только против Украины, но и общих ценностей всего человечества.

"Эту войну, как остальные современные конфликты в мире, агрессор должен проиграть. И в этом конкретном случае агрессором является российское государство. Более того, агрессор уже в определенной степени проиграл, не сумев покорить свободный народ (Украины, – ред.), сломить его дух ", – сказал Дуда.

Оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что незаконный референдум не остановит HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов.

А президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что намерения Кремля провести "референдум" на оккупированных территориях "являются серьезной эскалацией конфликта".

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