Об этом пишет CNN .

Польский президент убежден, что Вооруженные Силы Украины стремятся соответствовать стандартам НАТО и захотят использовать истребители F-16.

"Подготовка Украины пилотов важна и крайне необходима", – сказал Анджей Дуда.

США работают с находящимися в Штатах украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени нужно для обучения управлению истребителями F-16, рассказали ведомству три источника.

Сообщается, что два пилота из Украины сейчас находятся на военной базе в США, где проверяют их навыки на авиасимуляторах.