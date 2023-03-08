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Дуда назвал обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 "крайне необходимым"

8 мартa, 2023 среда
20:27
Мир Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда отметил необходимость обучения украинских пилотов на истребителях F-16

Об этом пишет CNN .

Польский президент убежден, что Вооруженные Силы Украины стремятся соответствовать стандартам НАТО и захотят использовать истребители F-16.

"Подготовка Украины пилотов важна и крайне необходима", – сказал Анджей Дуда.

США работают с находящимися в Штатах украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени нужно для обучения управлению истребителями F-16, рассказали ведомству три источника.

Сообщается, что два пилота из Украины сейчас находятся на военной базе в США, где проверяют их навыки на авиасимуляторах.

  • 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ. Однако в тот же день британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности .
  • 20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.
  • 21 февраля бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали наконец передать Украине истребители . Они раскритиковали Риши Сунака из-за промедления с истребителями.
  • На фоне новых обращений в западные страны о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29.
  • Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за предоставление Украине западных истребителей, но через полгода или позже – после подготовки специалистов.
  • Член парламента Великобритании от консерваторов Тобиас Эллвуд подчеркнул , что Украина нуждается в самолетах и танках в войне против России.
  • 3 марта министр обороны Алексей Резников заявил , что страны-партнеры предоставят Украине несколько типов истребителей: один из них будет основным самолетом ВСУ.
  • Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уверен , что западные партнеры начнут поставки истребителей Украине и это только вопрос времени.
  • Два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторах истребителей F-16 стало известно 5 марта. Вскоре к ним могут присоединиться еще 10 пилотов.
Польша
военные силы Украины
Анджей Дуда
помощь Украине
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