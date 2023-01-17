Дуда надеется, что страны НАТО соберут для Украины бригаду Leopard: Польша готова дать 14
Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду
Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает его канцелярия.
"Мы собираем сообщество стран, которые предоставят Украине танки Leopard. Надеюсь, что к нам присоединятся союзники и мы сможем сформировать хотя бы бронетанковую бригаду", – сказал он.
В свою очередь, официальная Варшава намерена передать Украине 14 "леопардов".
"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об около 14 танках", - заявил Дуда.
Следует отметить, что бронетанковая бригада - это не менее 90 танков.
- Германия может принять решение о передаче Украине "леопардов" уже на этой неделе.
- Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.
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