Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает его канцелярия.

"Мы собираем сообщество стран, которые предоставят Украине танки Leopard. Надеюсь, что к нам присоединятся союзники и мы сможем сформировать хотя бы бронетанковую бригаду", – сказал он.

В свою очередь, официальная Варшава намерена передать Украине 14 "леопардов".

"Пять дней назад мы объявили о передаче Leopard. Речь идет об около 14 танках", - заявил Дуда.

Следует отметить, что бронетанковая бригада - это не менее 90 танков.

Германия может принять решение о передаче Украине "леопардов" уже на этой неделе.

Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.

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