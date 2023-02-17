Дуда будет убеждать Байдена увеличить количество войск в Польше

Об этом сообщает PAP.

"У нас уже есть базы сегодня и у нас уже есть оборудование, но я думаю, что его должно быть больше. Я также буду убеждать президента Джо Байдена сделать это", - сказал президент.

Также Дуда отметил, что обсудит этот вопрос с лидерами Франции и Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Польский президент надеется, что визит Байдена в Польшу будет полон конкретики, поскольку запланированная поездка имеет "мощное политическое значение".