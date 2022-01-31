Дубль новичка принес "Шахтеру" победу над "Црвеною Звездой" в заключительном матче на сборах в Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Шахтера" со счетом 3:2. Дубль в ворота "Црвены Звезды" оформил новичок Давид Нерес, еще один мяч забил Михаил Мудрик.



Ранее на сборе "Шахтер" провел контрольный матч против "Вольфсберга" (4:1) и "Мариуполя" (0:0). Сегодняшняя встреча заключительная для "горняков" в Турции.



Товарищеский матч



28 января



"Шахтер" – "Црвена Звезда" 3:2



Голы: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 – Драгович, 58, Омоиджуанфо, 68

30 января французский "Бордо" арендовал у "Шахтера" украинского полузащитника Данилу Игнатенко.