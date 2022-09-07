Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над "Юве" в Лиге чемпионов
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов французский ПСЖ победил итальянский "Ювентус"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч ПСЖ – "Ювентус" закончился победой хозяев со счетом 2:1. Дубль еще в первом тайме встречи оформил Килиан Мбаппе. Единственный гол для итальянцев забил Вестон Маккенни.
После 1-го тура ЛЧ группу H возглавила португальская "Бенфика", которая в параллельной встрече победила израильский "Маккаби Хайфа" со счетом 2:0. Следом идет ПСЖ. "Ювентус" – третий.
В следующем туре итальянцы сыграют с португальцами, а израильтяне с французами. Матчи пройдут 14 сентября.
Лига чемпионов
Группа H. 1-й тур
6 сентября
"ПСЖ" (Франция) – "Ювентус" (Италия) 2:1
Голы: Мбаппе, 5, 22 - Маккени, 53
- Вечером 6 сентября в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- После 1-го тура "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу квартета F.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.4
-
EUR
Покупка 39.22Продажа 40.25
- Актуальное
- Важное