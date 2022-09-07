Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч ПСЖ – "Ювентус" закончился победой хозяев со счетом 2:1. Дубль еще в первом тайме встречи оформил Килиан Мбаппе. Единственный гол для итальянцев забил Вестон Маккенни.

После 1-го тура ЛЧ группу H возглавила португальская "Бенфика", которая в параллельной встрече победила израильский "Маккаби Хайфа" со счетом 2:0. Следом идет ПСЖ. "Ювентус" – третий.

В следующем туре итальянцы сыграют с португальцами, а израильтяне с французами. Матчи пройдут 14 сентября.

Лига чемпионов

Группа H. 1-й тур

6 сентября

"ПСЖ" (Франция) – "Ювентус" (Италия) 2:1

Голы: Мбаппе, 5, 22 - Маккени, 53

Вечером 6 сентября в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.

После 1-го тура "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу квартета F.

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