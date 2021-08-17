Дубль Левандовского принес "Баварии" уверенную победу над "Боруссией" в Суперкубке Германии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Баварии" со счетом 3:1. Дубль записал на свой счет Роберт Левандовски, еще один гол за мюнхенцев забил Томас Мюллер. В составе "Боруссии" отличился Марко Ройс.



В прошлом сезоне дортмундская "Боруссия" выиграла Кубок Германии, а мюнхенская "Бавария" победила в Бундеслиге, где дортмундцы заняли третье место.



Суперкубок Германии



17 августа



"Боруссия" Дортмунд - "Бавария" 1:3



Голы: Ройс, 64 - Левандовски, 41, 74, Мюллер, 50

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