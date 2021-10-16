Дубль Гармаша помог "Динамо" разгромить "Львов" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во Львове киевляне пропустили первыми - на 35-й минуте Фране Чиряк реализовал пенальти. Несмотря на это, динамовцы ушли на перерыв, ведя в счете. На 38-й минуте Виталий Буяльский восстановил равновесие, а Виктор Цыганков в конце тайма вывел команду Мирчи Луческу вперед.

На 58-й и 84-й минутах Денис Гармаш довел счет до разгромного.

Киевляне победили "Львов" 4:1, набрали 29 очков и сохранили отрыв в 3 балла от "Шахтера", который накануне разгромил "Зарю" - 6:1.

"Львов" имеет 6 пунктов и идет 13-м.

Чемпионат Украины

11-й тур

16 октября

"Львов" - "Динамо" 1:4

Голы: Чиряк, 35 - Буяльский, 38, Цыганков, 45 + 1, Гармаш, 58, 84