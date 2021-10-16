Дубль Гармаша помог "Динамо" разгромить "Львов" в УПЛ
В 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило в гостях "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во Львове киевляне пропустили первыми - на 35-й минуте Фране Чиряк реализовал пенальти. Несмотря на это, динамовцы ушли на перерыв, ведя в счете. На 38-й минуте Виталий Буяльский восстановил равновесие, а Виктор Цыганков в конце тайма вывел команду Мирчи Луческу вперед.
На 58-й и 84-й минутах Денис Гармаш довел счет до разгромного.
Киевляне победили "Львов" 4:1, набрали 29 очков и сохранили отрыв в 3 балла от "Шахтера", который накануне разгромил "Зарю" - 6:1.
"Львов" имеет 6 пунктов и идет 13-м.
Чемпионат Украины
11-й тур
16 октября
"Львов" - "Динамо" 1:4
Голы: Чиряк, 35 - Буяльский, 38, Цыганков, 45 + 1, Гармаш, 58, 84
- Напомним, 16 октября "Мариуполь" проиграл на своем поле "Металлисту 1925".
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