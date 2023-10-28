Дубль Беллингема принес "Реалу" победу над "Барселоной" в Эль Классико
Сегодня, 28 октября, "Барселона" проиграла мадридскому "Реалу" в 11-м туре Ла Лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился победой "Реала" со счётом 2:1. Хотя первый мяч во встрече забила именно "Барселона". На 6-й минуте Илькай Гюндоган воспользовался ошибкой обороны мадридцев и с близкого расстояния расстрелял ворота "Реала".
"Реал" смог ответить на пропущенный мяч двумя голами. Дубль в ворота "Барсы" оформил Джуд Беллингем. Важно, что победный мяч англичанин забил на 92-й минуте.
После 11-го тура Ла Лиги лидерами турнирной таблицы являются "Реал" и "Жирона" у команд по 28 баллов. "Барселона" имеет 24 набранных пункта и идет третьей. У мадридского "Атлетико" 22 очка и два матча в запасе.
Ла Лига
11-й тур
28 октября
"Барселона" – "Реал" 1:2
Голы : Гюндоган, 6 - Беллингем, 68, 90+2
- 27 октября сообщалось, что "Барселона" заинтересована в трансфере украинского вингера "Жироны" Виктора Цыганкова.
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