Дубль Беллингема принес "Реалу" победу над "Барселоной" в Эль Классико

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился победой "Реала" со счётом 2:1. Хотя первый мяч во встрече забила именно "Барселона". На 6-й минуте Илькай Гюндоган воспользовался ошибкой обороны мадридцев и с близкого расстояния расстрелял ворота "Реала".

"Реал" смог ответить на пропущенный мяч двумя голами. Дубль в ворота "Барсы" оформил Джуд Беллингем. Важно, что победный мяч англичанин забил на 92-й минуте.

После 11-го тура Ла Лиги лидерами турнирной таблицы являются "Реал" и "Жирона" у команд по 28 баллов. "Барселона" имеет 24 набранных пункта и идет третьей. У мадридского "Атлетико" 22 очка и два матча в запасе.

Ла Лига

11-й тур

28 октября

"Барселона" – "Реал" 1:2

Голы : Гюндоган, 6 - Беллингем, 68, 90+2