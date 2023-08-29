Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации нардепов

Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте парламента.

Согласно статье 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Однако в соответствии с действующими законодательными актами народные депутаты Украины освобождены от призыва на военную службу во время мобилизации и не

принимают участие в защите страны от российской агрессии. Это создает несправедливое отношение к выполнению конституционных обязанностей всеми гражданами Украины", - указывает Дубинский в пояснительной записке.

В законодательной инициативе предлагается исключить из закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" упоминание нардепов в части отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Также Дубинский предлагает убрать из закона "О статусе народного депутата Украины" статью 29, в которой говорится, что "народный депутат на срок исполнения своих полномочий освобождается от призыва на военную или альтернативную (невоенную) службу, а также от призыва на учебные (или проверочные) и специальное сборы".

По его мнению, "это значительно снизит напряжение в украинском обществе по поводу многочисленных случаев принудительной мобилизации с нарушением прав граждан в отдельных регионах".

Стоит отметить, что сам Дубинский не находится на фронте, он находится под домашним арестом по делу о незаконном выезде за границу.

Что известно о мобилизации в Украине

17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов . При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.

26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил , что в Украине может состояться дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.

Глава Минобороны Резников заявил , что сейчас самое главное навести порядок в центрах комплектации (военнокоматах).

Что известно о деле Дубинского

3 августа 2023 года сотрудники СБУ и ДБР провели обыски у народного депутата Александра Дубинского, якобы уехавшего на отдых за границу под видом сопровождения своего отца на лечение. Журналист Швец утверждает, что на самом деле политик уехал в любимую в Барселону.

8 августа Дубинский сообщил, что правоохранители объявили ему подозрение. Уголовное дело против него было возбуждено по двум пунктам Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 366 о служебном подлоге и ч. 3 ст. 362 о захвате зданий или сооружений. Однако народный депутат заявляет, что дело было переквалифицировано по ч. 1 ст. 366 – служебный подлог.

10 августа ему избрали меру пресечения , в частности он должен носить браслет до 8 октября 2023 года.

Примечание: согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.