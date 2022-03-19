Дубилет призвал главный офис украинского OLX в Нидерландах закрыть российский бизнес
Главный офис украинской площадки OLX – нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers) владеет также российской площадкой объявлений Avito, где сейчас оккупанты публикуют объявления о контрактной службе в армии
Об этом рассказал украинский бизнесмен и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegramm и призвал Prosus и Naspers как минимум блокировать такие объявления на Avito.
"Хочу вам рассказать о голландской компании Prosus (холдинг Naspers), чьи акции торгуются на амстердамской бирже. Этой компании принадлежит одна из крупнейших площадок по объявлениям в россии Avito. Сейчас этот сайт закрыт для иностранного трафика, но если зайти на него через российские IP, можно легко найти много объявлений о военной контрактной службе (вот скриншот, который я сделал минуту назад)", – написал Дубилет.
У компании Prosus есть также бизнесы в Украине и Польше – это OLX, добавил Дубилет.
Сотрудники как украинской, так и польской компании холдинга болезненно воспринимают неготовность головного офиса даже не бойкотировать, а по меньшей мере, удалять такие военные объявления. По словам бизнесмена, они пытаются всячески давить на хедофис.
"Однако Bob van Dijk (СЕО Naspers) говорит, что они одинаково заботятся и об украинском офисе, и о российском. На что в ответ сразу получил скриншоты постов Вконтакте, где российские коллеги поддерживают спецоперацию", - рассказал Дмитрий Дубилет.
"Мы призываем Prosus и холдинг Naspers срочно как минимум начинать активно удалять все объявления на военную тематику на Avito. А как максимум немедленно прекратить свой бизнес в России в той или иной форме", - призвал бизнесмен.
Напомним, французская компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства Leroy Merlin , не планирует выходить с рынка РФ. Такие же планы у всемирно известного банка Raiffeisen.
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