ДТП со "слугой" Трухиным: нардепа еще не допрашивали, а видео аварии не нашли, - ГБР
Государственное бюро расследований допросили по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александром Трухиным более 10 свидетелей, однако самого нардеп не допрошивали
Об этом говорится в ответе ГБР на запрос УП.
В ГБР отметили, что сейчас выясняют, кто был за рулем автомобиля, попавшего в аварию. Для этого изъяли видеозаписи движения транспортных средств, за время фиксации были приближены к времени ДТП. Но записи, на котором зафиксировано сам момент ДТП, в уголовном деле пока нет.
Ведомство допросило более десяти свидетелей аварии. В свою очередь, самого Трухина пригласят на допрос после проведения экспертиз и получения заключений экспертов.
"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Наряду с другими мерами, направленными на установление всех обстоятельств правонарушения, устанавливаются дополнительные свидетели происшествия, другие видеозаписи события и источники информации о нем, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве", - сообщили в ГБР.
- Ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, который стал виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.
- Впоследствии, в полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухин. Дело передали в ГБР.
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