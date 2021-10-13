ДТП со "слугой" Трухиным: нардепа еще не допрашивали, а видео аварии не нашли, - ГБР

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос УП.

В ГБР отметили, что сейчас выясняют, кто был за рулем автомобиля, попавшего в аварию. Для этого изъяли видеозаписи движения транспортных средств, за время фиксации были приближены к времени ДТП. Но записи, на котором зафиксировано сам момент ДТП, в уголовном деле пока нет.

Ведомство допросило более десяти свидетелей аварии. В свою очередь, самого Трухина пригласят на допрос после проведения экспертиз и получения заключений экспертов.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Наряду с другими мерами, направленными на установление всех обстоятельств правонарушения, устанавливаются дополнительные свидетели происшествия, другие видеозаписи события и источники информации о нем, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве", - сообщили в ГБР.

Ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, который стал виновником ДТП с 6 пострадавшими на Бориспольской трассе при въезде в Киев, покинул страну.

Впоследствии, в полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухин. Дело передали в ГБР.

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