ДТП с украинцами в Польше: консул рассказал о состоянии пострадавших
Все пострадавшие в ДТП в Польше украинцы находятся в больнице, им оказывается консульская поддержка
Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии Радио Свобода.
"На данный момент, слава Богу, все живы, это очень важно. Они, конечно, покалечены, там и переломаные позвоночники, руки, ноги, различной тяжести. Один в очень тяжелом состоянии, но одну операцию ему уже сделали, еще вторую должны делать", - сказал он.
По словам консула, человек, который находится в самом тяжелом состоянии, имеет переломы грудной клетки и позвоночника, но угрозы его жизни нет.
"Они все находятся в больнице, медицинская помощь оказывается в полном объеме, водитель сейчас дает показания полиции, что произошло, такая общая информация. Эту ситуацию держат на контроле, дежурный консул связался с родными, практически со всеми родными мы держим контакт", - уточнил консул.
- Напомним, что во вторник, 7 сентября, в Польше в результате ДТП пострадали семь украинцев.
- Впоследствии стало известно, что девять человек госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии.
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