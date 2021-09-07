ДТП с украинцами в Польше: консул рассказал о состоянии пострадавших

Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в комментарии Радио Свобода.



"На данный момент, слава Богу, все живы, это очень важно. Они, конечно, покалечены, там и переломаные позвоночники, руки, ноги, различной тяжести. Один в очень тяжелом состоянии, но одну операцию ему уже сделали, еще вторую должны делать", - сказал он.



По словам консула, человек, который находится в самом тяжелом состоянии, имеет переломы грудной клетки и позвоночника, но угрозы его жизни нет.



"Они все находятся в больнице, медицинская помощь оказывается в полном объеме, водитель сейчас дает показания полиции, что произошло, такая общая информация. Эту ситуацию держат на контроле, дежурный консул связался с родными, практически со всеми родными мы держим контакт", - уточнил консул.

Напомним, что во вторник, 7 сентября, в Польше в результате ДТП пострадали семь украинцев.

Впоследствии стало известно, что девять человек госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии.

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