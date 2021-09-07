ДТП с украинцами в Польше: девять госпитализированных, двое - в тяжелом состоянии

Об этом рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала Украина 24 передает Укринформ.



"По информации, которую мы получили от полиции, микроавтобус ехал из Украины, в нем было 9 человек, попал в аварию. Двое в тяжелом состоянии, а семеро в состоянии средней тяжести", - сказал Павлюк.



Он уточнил, что по информации полиции, водитель, украинец, не был в состоянии алкогольного опьянения.



"Наверное, заснул. Скорее всего, что заснул. Это было под утро, он въехал в грузовик сзади", - отметил генконсул.



Он добавил, что посетил трех украинцев в одной больнице, у них повреждены позвоночники. Пострадавшие получают полную медицинскую помощь, одному уже проводят операцию.

Напомним, что в Польше 7 сентября неподалеку Люблина, в результате ДТП пострадали семь украинцев.