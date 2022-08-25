ДТП с Трухиным: суд оштрафовал на 850 грн мужчину, который назвал себя водителем автомобиля

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина" и говорится на сайте реестра судебных решений и сайта Судебной власти.

Соответствующее постановление Дарницкий суд Киева вынес по отношению к Виктору Склеме, который в 2021 году попал в ДТП вместе с депутатом ВР Александром Трухиным. Тогда Склема заявил, что за рулем сидел именно он.

9 августа судья Елена Лужецкая признала его виновным в аварии и назначила 850 грн штрафа как административное взыскание.

23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат, который тогда был во фракции "Слуга Народа", Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .

Впоследствии журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.

МВД назвало дело Трухина подследственным ДБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.

В ОГПУ сказали, что видеозапись с нагрудных регистраторов патрульных с места ДТП с Трухиным не передали следователям Нацполиции и Государственного бюро расследований, потому что она не сохранилась. А ДБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина.

Также в феврале 2022 стало известно, что Государственное бюро расследований не назначало экспертизу видео с Александром Трухиным, которое обнародовала "Украинская правда".

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