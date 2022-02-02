ДТП с Трухиным: Рада может не поддержать возможную отставку Монастырского, ведь коллектив "слуг" боится потерять власть, - политэксперт

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Когда мы сейчас говорим об отставках - по Монастырскому. Я вспоминаю ситуацию, которая имела место в Днепре, где рядовой Нацгвардии совершил преступление против жизни и здоровья граждан. На тот момент, руководитель НГУ подал в отставку не из-за давления. И когда ставится вопрос об отставке Монастырского, мы забываем об одном моменте - отставка любого министра нуждается в голосовании в Верховной Раде. Даже если господин Монастырский решит отдать свою судьбу в качестве министра на откуп парламенту (обновить легитимность) - отправите меня в отставкуили нет. Но не факт, что 226 нардепов эту отставку поддержат", - заявил Вигиринский.



Он считает, что действующая власть является коллективом, который боится потерять власть.



"По большому счету, можно проводить аналогии с Януковичем, потому что своевременная отставка Кабмина и министра Захарченко могла по-другому развивать события. Но это была история, что "мы бессмертны и нам все позволено". Если анализировать ситуацию с Трухиным – тяжелых последствий нет, смерти нет. Если бы он вышел и сказал "Да, выпил - сел за руль - вызвал ДТП" - это не уголовная ответственность. Составили бы протокол, заплатил штраф, лишили бы права управления", - добавил эксперт.



Он считает, что главная проблема из-за информационных поводов о том, как пытаются "замять" эту историю.



"Вся система госорганов была построена на то, чтобы "замять" эту ситуацию, хотя по большому счету, она не имела последствий. Но страх и непрогнозирование ситуации приводит к тому, что "Вы хотели этого – пожинайте". Как общественно-политический эффект, эта ситуация с этим конкретным народным депутатом и наслоенная на нее куча всякой лжи – все это не было ради чего", – подытожил Вигиринский.





Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .

Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.

2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.

МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.