ДТП с кортежем Ярославского: в отеле и доме бизнесмена провели обыски

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Также полиция провела обыски у пришедшего с повинной водителя Ярославского.

"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена и адресу проживания лица, обратившегося в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что целью обыска было изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля "Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП.

Следователи открыли уголовные производства по двум статьям УКУ.



Напомним, в среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге "Киев - Харьков - Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, который после погиб. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила, что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена Ярославского.

В то же время Финансовая группа Development Construction Holding, президентом которой является Александр Ярославский, сообщила, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH.

По данным "Украинской правды", во время смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского 9 февраля жертву переехали два автомобиля подряд.

Министр внутренних дел Денис Монастырский объявил об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина из-за ситуации с ДТП.

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