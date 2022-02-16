ДТП с кортежем Ярославского: в морге Чугуева нашлись утраченные вещдоки по делу

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Чтобы установить местонахождение утраченных вещественных доказательств, полицейские составили список сотрудников заведения, провели неотложные следственные действия, в том числе обыски и осмотры в помещении морга, по адресам проживания работников учреждения, а также в их транспортных средствах. Кроме того, в Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы направлено требование о проведении служебного расследования для установления лиц, по вине которых произошла потеря вещей потерпевшего", - говорится в сообщении.







Впоследствии стало известно, что вещи погибшего в ДТП обнаружили в служебном помещении морга. В пресс-службе сообщают, что полицейские сейчас отрабатывают записи с камер видеонаблюдения для установления лиц, подбросивших вещественные доказательства.



Также правоохранители проводят осмотр места происшествия, собирают ДНК из обнаруженного пакета и вещей и отпечатки пальцев рук работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.











"Следователи следственного управления областной полиции по этому факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.





Напомним, в среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге "Киев – Харьков – Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, который затем погиб. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила, что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена Ярославского.

По данным "Украинской правды", во время смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского 9 февраля жертву переехали два автомобиля подряд.

Впоследствии министр внутренних дел Денис Монастырский объявил об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина из-за ситуации с ДТП.

11 февраля правоохранители провели обыски в доме и гостинице Ярославского. 15 февраля стало известно, что из морга исчезли вещи погибшего.

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