ДТП с кортежем Ярославского: полиция заявила, что части автомобилей замыли перед изъятием для экспертизы

Об этом сообщает Нацполиция.



"В ходе следственных действий изъяты все объекты следовой информации, имеющие значение для установления истины дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.



Также эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно передняя часть, колеса и днища, были замыты.



"Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а значит избежать ответственности за совершение смертельного происшествия", - отметили в Нацполиции.

Напомним, в среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, который в результате погиб. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила, что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена.

В то же время Финансовая группа Development Construction Holding, президентом которой является Александр Ярославский, сообщила, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH.

По данным "Украинской правды", во время смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского 9 февраля жертву переехали два автомобиля подряд.

10 февраля Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковщины за подозрение находившемуся в другом месте мужчине. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb