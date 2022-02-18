ДТП с кортежем Ярославского: полиция заявила, что части автомобилей замыли перед изъятием для экспертизы
Национальная полиция установила, что на двух автомобилях из кортежа бизнесмена Ярославского, причастных к смертельному ДТП, были замыты отдельные части
Об этом сообщает Нацполиция.
"В ходе следственных действий изъяты все объекты следовой информации, имеющие значение для установления истины дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
Также эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно передняя часть, колеса и днища, были замыты.
"Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а значит избежать ответственности за совершение смертельного происшествия", - отметили в Нацполиции.
- Напомним, в среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, который в результате погиб. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила, что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена.
- В то же время Финансовая группа Development Construction Holding, президентом которой является Александр Ярославский, сообщила, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH.
- По данным "Украинской правды", во время смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского 9 февраля жертву переехали два автомобиля подряд.
- 10 февраля Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковщины за подозрение находившемуся в другом месте мужчине.
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