ДТП с кортежем Ярославского: Монастырский уволил главу полиции Харьковщины за подозрение мужчине, находившемуся в другом месте

Об этом он написал в Facebook.



"Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского", - отметил министр.



Он объяснил свои действия передачей в прокуратуру подозрения по поводу невиновного человека.



"Следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. В то же время, уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте", - добавил Монастырский.



Министр добавил, что дело должно быть передано на другой уровень.



"Из-за попытки скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", - подытожил он.



Напомним, в среду, 9 февраля, около 22:55 на дороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, который затем погиб. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила , что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена.

В то же время Финансовая группа Development Construction Holding, президентом которой является Александр Ярославский, сообщила , что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH.

По данным "Украинской правды", во время смертельной аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского 9 февраля жертву переехали два автомобиля подряд.