ДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезли вещи погибшего, полиция открыла производство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"Халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судмедэкспертизы привело к потере вещественных доказательств по уголовному производству, открытому в рамках досудебного расследования обстоятельств ДТП, произошедшего 9 февраля на автотрассе в Харьковской области. Следователи внесли сведения в ЕРДР о служебной халатности (ч.1 ст.367 УК Украины)", - говорится в сообщении.



В ходе досудебного расследования, чтобы выяснить, где находятся утраченные вещдоки, полицейские установили перечень сотрудников морга и провели неотложные следственные действия, в том числе пять обысков и девять осмотров.



"Следственные действия совершены в помещении морга, по адресам проживания работников, а также в их транспортных средствах. Досудебное расследование продолжается", - добавили в Нацполиции.



Глава МВД Денис Монастырский уточнил, что из морга исчезла одежда погибшего в ДТП мужчины.



"Очевидно, что кто-то очень не хочет нести ответственность за содеянное... Возвращайтесь как можно скорее, господин Ярославский, у нас к вам много вопросов", - добавил Монастырский.

Напомним, 9 февраля около 22:55 на дороге "Киев - Харьков - Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, который вскоре умер. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила, что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена.

В то же время Финансовая группа Development Construction Holding, президентом которой является Александр Ярославский, сообщила, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH.

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