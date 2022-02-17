ДТП с кортежем Ярославского: бизнесмен заявил, что вернется в Украину для проведения следственных действий "как только позволит график"

Об этом сообщает Финансовая группа Development Construction Holding, президентом которой является Александр Ярославский.



"Моя юридическая команда с первого дня активно занимается выявлением истинных обстоятельств. Как только позволит график, я готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификации и политизации дела", - отметил он.



По словам Ярославского, манера проведения следственных действий, в которых публично упоминается его фамилия, плохо вписывается в правовое поле.



"Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях политической целесообразности", - сказал бизнесмен.

Напомним, 9 февраля, около 22:55 на дороге "Киев - Харьков - Довжанский" произошла смертельная авария. Автомобиль, ехавший со стороны Чугуева в направлении Харькова, наехал на 50-летнего пешехода, который затем скончался. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники 10 февраля сообщила, что на месте аварии нашли автомобильные номера передней машины кортежа бизнесмена.

В то же время Финансовая группа Development Construction Holding, президентом которой является Александр Ярославский, сообщила, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH.

15 февраля из морга исчезли вещи погибшего в результате ДТП с кортежем Ярославского, полиция открыла производство.

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