ДТП с детьми на пешеходном переходе в Харькове: после первой аварии на том же месте легковушка сбила полицейского
В четверг, 11 ноября, легковушка Mazda наехала на патрульного полицейского, охранявшего место ДТП на проспекте Науки, где автомобиль Toyota сбил двух подростков на пешеходном переходе
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области .
"Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль "Mazda" за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции", - говорится в сообщении.
В результате ДТП травмировались двое: патрульный и водитель.
С травмами они были доставлены в больницу.
Событие произошло около 17:00. Обстоятельства ДТП выясняются.
- Напомним, в четверг, 11 ноября, в Харькове автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе, дети получили травмы.
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