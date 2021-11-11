ДТП с детьми на пешеходном переходе в Харькове: после первой аварии на том же месте легковушка сбила полицейского

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области .

"Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль "Mazda" за нарушение Правил дорожного движения. Во время общения с полицейскими 35-летняя водитель легковушки решила уехать с места, во время чего совершила наезд на инспектора патрульной полиции", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмировались двое: патрульный и водитель.

С травмами они были доставлены в больницу.

Событие произошло около 17:00. Обстоятельства ДТП выясняются.