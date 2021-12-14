ДТП на пешеходном переходе в Луцке: несовершеннолетнего водителя отправили под домашний арест
На Волыни суд избрал несовершеннолетнему водителю, вызвавшему ДТП в Луцке, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Об этом сообщает Национальная полиция в Волынской области.
Отмечается, что правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.
Луцкий горрайонный суд Волынской области избрал подозреваемому меру пресечения – домашний арест.
Парню грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.
- Напомним, 13 декабря в Луцке несовершеннолетний водитель легковушки, сбегая от патрульной полиции, въехал в толпу на пешеходном переходе. В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек.
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