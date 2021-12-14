ДТП на пешеходном переходе в Луцке: несовершеннолетнего водителя отправили под домашний арест

Об этом сообщает Национальная полиция в Волынской области.

Отмечается, что правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Луцкий горрайонный суд Волынской области избрал подозреваемому меру пресечения – домашний арест.

Парню грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, 13 декабря в Луцке несовершеннолетний водитель легковушки, сбегая от патрульной полиции, въехал в толпу на пешеходном переходе. В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb