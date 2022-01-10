ДТП на Черниговщине: в результате столкновения легковушки и микроавтобуса пострадали 11 человек
9 января в селе Городище на Черниговщине столкнулись легковушка и микроавтобус, в результате чего получили травмы 11 человек, в том числе один ребенок
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"9 января около 21:30 вблизи с. Городище Нежинского района на автодороге М-02 "Кипти - Глухов - Бачевск" в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали 11 человек, из них 1 ребенок (2010 г. р.)", - говорится в сообщении.
Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы.
К деблокированию пострадавших привлекли 9 спасателей и 3 ед. техники ГСЧС.
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