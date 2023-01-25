ДТЭК заявил о начале импорта электроэнергии из Европы, чтобы перекрыть дефицит мощности в Украине
Энергетическая компания ДТЭК заявила о начале импорта электроэнергии из стран Европы для уменьшения дефицита в энергосистеме Украины
Об этом 25 января сообщила пресс-служба ДТЭК.
"В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины", - говорится в сообщении.
По данным компании, текущая мощность на передачу электроэнергии "позволяет импортировать где-то 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равняется месячному потреблению 2 млн домохозяйств".
- 25 января Укрэнерго заявило о существенном дефиците электроэнергии по всей стране из-за похолодания.
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