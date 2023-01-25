Об этом 25 января сообщила пресс-служба ДТЭК.

"В январе ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины", - говорится в сообщении.

По данным компании, текущая мощность на передачу электроэнергии "позволяет импортировать где-то 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, что равняется месячному потреблению 2 млн домохозяйств".

25 января Укрэнерго заявило о существенном дефиците электроэнергии по всей стране из-за похолодания.

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