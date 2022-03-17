ДТЭК заменила российский уголь для ТЭС польским
ДТЭК нашла альтернативу российским углям для ТЭС в условиях военного положения: закупает его в Польше
Об этом сообщает пресс- служба ДТЭК в Фейсбуке.
Около 17 тыс. тонн угля увезли из Польши с начала российского вторжения для обеспечения работы теплоэлектростанций ДТЭК.
"Несмотря на дефицит энергоресурсов на внутреннем рынке, наши польские коллеги нашли возможность помочь с поставками топлива для украинских ТЭС", – говорится в сообщении.
В целом есть договоренность на поставку 60 тыс. тонн угля, добываемого польским предприятием Bogdanka.
- Напомним, Польша призывает ЕС отказаться от угля из России.
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