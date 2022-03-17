ДТЭК заменила российский уголь для ТЭС польским

Об этом сообщает пресс- служба ДТЭК в Фейсбуке.



Около 17 тыс. тонн угля увезли из Польши с начала российского вторжения для обеспечения работы теплоэлектростанций ДТЭК.



"Несмотря на дефицит энергоресурсов на внутреннем рынке, наши польские коллеги нашли возможность помочь с поставками топлива для украинских ТЭС", – говорится в сообщении.



В целом есть договоренность на поставку 60 тыс. тонн угля, добываемого польским предприятием Bogdanka.

Напомним, Польша призывает ЕС отказаться от угля из России.

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