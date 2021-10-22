ДТЭК в сентябре-октябре импортировал 278 тыс. тонн угля для преодоления дефицита

Об этом пресс-служба ДТЭК сообщила в Facebook.



"Это временная и крайняя мера, чтобы обеспечить стабильность украинской энергосистемы, особенно в период отопительного сезона. Только в течение сентября-октября компанией было всего импортировано более 278 тыс. тонн угля", - говорится в сообщении.



Отмечается, что импорт 340 тыс. тонн газового угля предусмотрен в рамках заключенных контрактов на поставки из Польши и Казахстана.



Кроме того, в ближайшие месяцы ожидаются поставки недавно законтрактованного газового угля из США общим объемом 225 тыс. тонн.



В пресс-службе также отметили, что за январь - сентябрь на шахтах ДТЭК Энерго было добыто 12,3 млн тонн угля марки "Г" и введены в работу 22 новых лавы. В сентябре на шахтах компании было добыто более 1,3 млн тонн топлива.



По информации компании, по состоянию на 21 октября на складах ТЭС ДТЭК Энерго находится 492 тыс. тонн угля. Отмечается, что на колебания объемов складов угля в сентябре-октябре повлияло резкое похолодание и повышенная нагрузка на ТЭС ДТЭК Энерго в последнюю декаду сентября, а также недавняя экстренная отгрузка почти 50 тыс. тонн топлива для покрытия его дефицита на генерациях "Центрэнерго" и "Донбассэнерго ".

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